Janier Mota: estou muito feliz em ver o empenho do nosso mandato

Com forte atuação no Sertão Sergipano e empenhada em buscar ações de melhorias para a região, a deputada estadual Janier Mota (PL) testemunhou, em solenidade em Nossa Senhora da Glória, as assinaturas de ordens de serviços de importantes obras de infraestrutura na Rodovia SE-175, que somam R$ 6 milhões em investimentos: duplicação da pavimentação asfáltica do trecho urbano que liga a Fábrica Natville à entrada de Glória; e melhorias em revestimento primário do trecho que liga Glória ao Povoado São Mateus, na cidade de Gararu – conhecida como Rota do Leite.

O ato solene aconteceu nesta última sexta-feira, 10, com a presença do governador Belivaldo Chagas; secretários de Estado; prefeita e vice-prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira e Vaneide Farias, respectivamente; vereadores da cidade; deputados estaduais e federal; lideranças políticas da região e do Estado; e da empresária Janea Mota, proprietária da Natville.

Por meio de indicação protocolada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Janier Mota solicitou ao Governo do Estado a realização de obras de asfaltamento da Rodovia SE-175, entre os municípios de Glória e Povoado Jiboia em Gararu, via Povoado São Mateus, em virtude da situação precária para o tráfego de veículos. E, através de reuniões com o governador e dirigentes estaduais, desde o início do mandato, a parlamentar vinha requerendo a duplicação da entrada de Glória.

“Estou muito feliz em ver o empenho do nosso mandato rendendo frutos em nosso Sertão. Ao lado do governador, de lideranças do Sertão e de nosso Estado, e de minha irmã Janea Mota, pude testemunhar o nosso sonho se tornando realidade. Estes investimentos irão melhorar a vida dos sertanejos que trafegam pela área e serão essenciais para escoar a produção agrícola e leiteira da nossa Capital do Leite e região. Por isso, agradeço muito ao governador por atender ao nosso pedido”, destacou a deputada, na solenidade.

De acordo com o Governo do Estado, com investimento de R$ 3.243.217,30, a obra de duplicação da pavimentação asfáltica terá extensão de aproximadamente 1km, com 25,28 m de largura, compreendendo: duas pistas de rolamento com 7m de cada lado; canteiro central com 1,20m; passeio com 3m do lado direito; passeio com 1,50m do lado esquerdo; ciclovia com 2m, além da iluminação no canteiro central.

E, com investimento de R$ 2.868.512,41, a obra de revestimento primário terá extensão de 61,25 km e compreenderá: a execução de serviços de limpeza mecanizada em 183.000,00 m²; regularização mecanizada em 490.000,00 m²; e 73.500,00 m³ receberão revestimento primário com elevação.

Fonte e foto assessoria