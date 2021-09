McLanche Feliz conta apenas com corantes e aromatizantes naturais

A Arcos Dorados, responsável pela operação da marca McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, anuncia a substituição total de corantes e aromatizantes artificiais dos produtos que compõem o McLanche Feliz. A empresa, que está sempre buscando maneiras de atender aos anseios de seus clientes, identificou por meio de uma pesquisa realizada no último ano, que 45% dos pais entrevistados gostariam de oferecer a seus filhos refeições sem corantes e aromatizantes artificiais.

“Esse movimento chega para responder a um desejo de nosso consumidor. Estamos ouvindo os clientes o tempo todo e identificamos que o uso de corantes e aromatizantes naturais em nossos produtos é algo importante. Com isso em mente, trabalhamos com nossos fornecedores e equipe de qualidade para que os produtos do McLanche Feliz passassem a contar apenas com corantes e aromatizantes naturais”, explica Paulo Camargo, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Estas novas alterações somam-se ao trabalho que a Arcos Dourados vem realizando, desde 2011, para proporcionar refeições variadas e saborosas. “Temos aprimorado o cardápio do McLanche Feliz ao longo das últimas décadas e nos orgulhamos de oferecer refeições preparadas com ingredientes de qualidade e que atendam as demandas dos pais, ao mesmo tempo que ofereceram combinações variadas para as crianças”, destaca o executivo.

Ao longo dos anos, a Arcos Dorados manteve o seu compromisso com a qualidade e origem dos alimentos. A empresa trabalha com os melhores fornecedores do setor, exigindo o que há de mais moderno e inovador em parâmetros de produção e sabor.

Plataforma de grande importância para a marca, o McLanche Feliz está em constante evolução e, em 2011 passou a contar com as Mcfritas Kids, já em 2013 a marca eliminou a comunicação com refrigerantes. Em 2014 o Danoninho chegou como opções de sobremesa e no ano seguinte os tomatinhos foram incorporados as opções de acompanhamento. Atualmente a marca oferece combinações com menos de 600 calorias, fruto da reformulação apresentada em 2019 as combinações atendem aos Critérios Nutricionais Globais do McDonald’s, endossados pela Sociedade Interamericana de Cardiologia, a Associação Brasileira de Nutrição, a Fundação Cardiológica de Argentina e a Sociedade Peruana de Nutrição.

Confira os itens disponíveis:

o Como principal, os deliciosos McFiesta, Hambúrguer ou Chicken McNuggets;

o Como acompanhamento, as McFritas Kids ou Tomatinhos;

o Como bebida, Suco Del Valle 100% Uva (sem adição de açúcar) ou água mineral;

o Como sobremesa, o Danoninho (com corantes e aromatizantes naturais);

No ano passado, a empresa anunciou que completou a substituição de corantes e aromatizantes artificiais em 14 ingredientes. O processo levou mais de 2 anos e contou com a colaboração de 90 fornecedores em toda a América Latina, sendo 15 deles no Brasil. Agora, a marca dá mais um passo importante e reforça seu compromisso de estar sempre próxima de seus clientes, praticando a escuta ativa e buscando soluções que garantam aos clientes refeições saborosas e produzidas com ingredientes de qualidade.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a responsável pela operação dos restaurantes McDonald’s em toda América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes da rede em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.250 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/06/2021). A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com

