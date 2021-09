MNSL registra 34 partos durante o final de semana

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou de 10 a 12 de setembro, 95 atendimentos às gestantes de alto risco, sendo 46 internamentos que resultaram em 34 partos. Os demais receberam alta após avaliação, com exceção de uma paciente que foi transferida para maternidade que atende o perfil de risco habitual. Os números fazem parte do balanço da instituição, divulgado nesta segunda-feira, 13, com base em seus relatórios de produção.

“Os plantões foram considerados dentro da normalidade. Conseguimos uma transferência, desafogando a maternidade para melhor assistir as pacientes de forma qualificada. Durante o período não houve casos de violência sexual”, disse a Gerente de Admissão da MNSL, Mércia Carina Pena Fonseca.

A gerente do Centro Cirúrgico da MNSL, Amanda Nabuco Oliveira, informou que foram contabilizados durante o final de semana 38 procedimentos. Destes, 34 partos, sendo 16 normais e 18 cesáreos, três cirurgias em recém nascido e uma curetagem.

Assim como todas as instituições inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), a MNSL funciona no regime de porta aberta, 24h, de domingo a domingo, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na unidade, incluindo de outros Estados. A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é (79) 3225-8650.

Fonte e foto assessoria