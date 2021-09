Pesquisa aponta 99,2% de confiança da população no Corpo de Bombeiros de Sergipe

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) realizou uma pesquisa em que 99,2% das pessoas afirmaram confiar na corporação. A pesquisa foi realizada durante o mês de agosto, através das redes sociais. O resultado vai ao encontro da pesquisa anual feita pelo Ibope, que há 12 anos aponta o Corpo de Bombeiros como a instituição mais confiável do país.

“Esse resultado só confirma a credibilidade que a nossa instituição tem perante a sociedade sergipana, que é construída com muito trabalho e responsabilidade por cada bombeiro, no cumprimento da sua missão diária de vidas alheias e riquezas salvar”, afirmou o comandante da instituição, coronel Alexandre José.

A pesquisa está prevista no Planejamento Estratégico da corporação e foi realizada pela Assessoria de Comunicação (Ascom). O questionário foi colocado à disposição da população no Instagram. Das 151 pessoas que participaram, 150 responderam positivamente com relação à confiabilidade do CBMSE.

Ibope

No ano de 2020 o Ibope realizou a pesquisa do Índice de Confiança Social, que revela o grau de confiabilidade das mais diversas instituições junto à sociedade. O Corpo de Bombeiros lidera o ranking por 12 anos consecutivos. Na última pesquisa, divulgada no início desse ano, a instituição alcançou 89 pontos, seguida pela Polícia Federal (74 pontos) e Igrejas (73 pontos). A pesquisa foi realizada em 143 municípios do país e ouviu 2002 pessoas.

Fonte: ASCOM CBM/SE