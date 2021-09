Polícia prende dois homens por tráfico de drogas em Estância

Policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam, no último sábado (11), dois homens por tráfico de drogas no Bairro Bomfim, localizado no município de Estância, região Sul do Estado.

Segundo relato policial, a equipe foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para verificar uma denúncia de suposto tráfico de drogas nas proximidades do Colégio Arabela Ribeiro, no referido município. Após buscas no local, com as informações fornecidas, os militares visualizaram dois homens.

Ao perceber a aproximação da guarnição, a dupla dispensou objetos na rua. Durante abordagem e após buscas no local, foram encontrados pinos de cocaína, R$ 287,00, além de dois celulares.

Os homens foram conduzidos à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE