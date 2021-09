Policiais da Radiopatrulha apreenderam 27 quilos de maconha e 4,1 quilos de cocaína em Aracaju

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha e do núcleo de Inteligência do 4º BPM, efetuaram a prisão de um indivíduo que deslocava em um veículo táxi, que possui passagem pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas, que culminou em uma ação policial no estado da Bahia, e apreendeu 27 quilos de maconha e 4,1 quilos de cocaína neste domingo (12), na Zona de Expansão, em Aracaju.

Após um trabalho conjunto dos serviços de inteligência do BPRp e do 4º Batalhão da Polícia Militar, um suspeito que estava se deslocando em um táxi pela Zona de Expansão, em Aracaju, foi interceptado e abordado.

Os trabalhos desenvolvidos pelas equipes de inteligência, identificaram que o suspeito estava realizando o transporte de entorpecentes e tinha saído da cidade de Paulo Afonso, com destino a cidade de Aracaju.

Após adotarem todas as medidas de segurança, uma abordagem policial foi realizada e constatou-se que o indivíduo, que estava sendo transportado no táxi, possuía passagens pelo sistema prisional.

Na mala do veículo, foram encontrados 31,1 quilos de entorpecentes, sendo 27 quilos de maconha e 4,1 quilos de cocaína.

A ocorrência policial registrada pelos militares do estado de Sergipe, acabou desencadeando uma ação da Polícia Militar do estado da Bahia, visto que o suspeito tinha saído do município de Paulo Afonso.

Os militares da Bahia deslocaram-se a um prédio, onde, com total apoio do sogro do suspeito, realizaram buscas na área e localizaram um revólver calibre .38, 44 unidades e 2 tabletes de substância análoga à maconha,11 invólucros e uma pedra de cocaína e a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

O caso foi encaminhado e registrado na Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram adotadas.

Com informações de e foto do PM Aroaldo Alves