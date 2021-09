Desenvolvimento de Talentos procura estagiários de Direito

Os estudantes de Direito, residentes em Aracaju, podem participar da seleção para o Programa de Desenvolvimento de Talentos promovido pelo Amadeus & Santos Advogados Associados, um dos escritórios mais tradicionais de Sergipe, com 30 anos de atuação. Inicialmente serão 2 vagas, 1 para estagiário I do 6º ao 7º período; e outra para estagiário II, do 7º período em diante. As inscrições podem ser feitas através do link: ( https://abre.ai/dgvu ) até o dia 17/09 às 22h00.

Os estagiários qualificados para a fase final terão seu nome gravado no banco de talentos do escritório, em até um ano os aprovados serão convidados a integrar a base juntamente com os demais profissionais.

Dr. Andress Amadeus, sócio do A&S Advogados Associados, explica como será o processo. “Como nosso escritório é tecnológico, acreditamos que não deveria ser de outra forma. Começamos a 1ª fase através de inscrição on-line, com o preenchimento de um simples formulário e a remessa de uma dissertação de até 30 linhas. A fim de integrar mais ainda o espírito do escritório com os futuros candidatos, decidimos então estabelecer como tema da redação, “Empreendedorismo e o Direito”, pois entendemos que nosso escritório tem total correlação com o tema, e o candidato deve possuir discernimento mínimo sobre o assunto, se quiser alcançar bons voos dentro do nosso corpo jurídico, assim como em sua jornada profissional”, explica.

Dentro do escritório, o processo de desenvolvimento de estagiários é levado com muita seriedade. “Cada vez mais, trabalhamos na formação do jovem profissional para desenvolvermos nossas lideranças do futuro. Em 2020, reorganizamos nossa maneira de recrutar estudantes e realizamos um programa mais estruturado pela primeira vez. Com essa iniciativa, passamos a selecionar, em um único processo, estudantes de Direito a serem contratados como estagiários nos escritórios de Aracaju e Recife”, afirma Dr. Andress.

Antes do início do programa, que tem duração de dois anos, os aprovados realizam imersão em um treinamento sobre a cultura do escritório. “É preciso que os estagiários (as) conheçam nossa estratégia e nossos valores. Essa é uma maneira de serem iniciados no escritório de forma intensa para, a partir daí, continuarem seus caminhos de desenvolvimento. Além disso, os jovens contam com mentores advogados responsáveis por seus acompanhamentos profissionais. O Programa de Desenvolvimento de Talentos é um projeto organizado com o objetivo de encontrar os melhores estudantes de Direito de Sergipe”, finaliza.

Fonte e foto: Jornalista Rodrigo Alves.