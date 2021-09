Reestruturação da Rodovia entre a BR 101 e a Praia do Abaís

Intervenção trará mais segurança ao principal acesso ao Litoral Sul Sergipano

Acesso importante à praia mais frequentada do Litoral Sul Sergipano, as obras de reestruturação da Rodovia SE-470 entre a BR 101 e Praia do Abaís, no município de Estância, território Sul Sergipano, estão sendo concluídas, garantindo segurança e melhores condições de trafegabilidade, não apenas aos que se deslocam até o litoral, mas principalmente às centenas de famílias que residem à sua margem.

Executada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a intervenção faz parte do Programa Pró Rodovias, que por sua vez, integra o Avança Sergipe, cujo objetivo é fortalecer a economia sergipana, prejudicada em razão da pandemia da Covid -19.

Com investimentos na ordem de R$ 2.031.570,66, provenientes do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa),a intervenção corresponde à reestruturação de 19,3 Km da pista de rolamento entre o entroncamento da BR 101 até à SE-100, nos quais foram executados os serviços de limpeza mecanizada e remoção de camada vegetal, roçagem, poda de árvores, reciclagem, drenagem, terraplenagem, remoção e implantação de nova defensa metálica, limpeza de sarjeta e meio-fio, caiação de meio-fio, compactação, imprimação e pavimentação asfáltica.

De acordo com o secretário estadual do desenvolvimento e sustentabilidade, Ubirajara Barreto, a revitalização da rodovia é um grande avanço “Grande parte da malha viária estadual foi construída há mais de três décadas, o que justifica o desgaste em razão da ação do tempo e do acréscimo de veículos, sobretudo de cargas nos últimos anos. O Pró Rodovias está fazendo melhorias sem precedentes na infraestrutura rodoviária sergipana, e a reestruturação da SE-470, cujas obras estão 95% concluídas, restando apenas a implantação da sinalização vertical e horizontal é um grande exemplo, já que, além de assegurar melhores condições de tráfego, impulsionará ainda mais o turismo nas praias do Litoral Sul.

Fonte e foto ASN