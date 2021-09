Ricardo Marques visita obra paralisada de escola municipal e quer saber o motivo do atraso na construção

O vereador Ricardo Marques (Cidadania), foi até o local que está sendo construída uma Escola Municipal de Educação Infantil localizada no Conj. Augusto Franco, no bairro Farolândia, e confirmou que a obra está paralisada há oito meses. Os moradores da região estão cobrando e questionando o motivo da interrupção dos serviços sem nenhuma explicação da Prefeitura de Aracaju.

“O prefeito Edvaldo Nogueira fez uma festa anunciando a obra no ano passado. A ordem de serviço foi anunciada e a verba do Ministério da Educação foi repassada para a prefeitura e agora ele nem sequer explica a população o que está acontecendo”, diz o parlamentar.

A ordem de serviço foi assinada no início do ano passado e registra que começou no dia 27 de janeiro de 2020 e deveria estar pronto até o dia 26 de janeiro de 2021. O valor final da obra supera os 3 milhões de reais, segundo informações levantadas pelo parlamentar, o ministério da educação está enviando o dinheiro regularmente.

“Mas ninguém está trabalhando e a população quer saber o motivo. A obra deveria ter sido entregue há 8 meses mas até agora nenhuma explicação foi dada pela Prefeitura de Aracaju. O que aconteceu, prefeito?”, pergunta o parlamentar.

