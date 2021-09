Rogério Carvalho confirma que é pré-candidato ao governo

O Senador Rogério Carvalho confirmou na manhã desta segunda-feira (13) a sua pré-candidatura ao governo do Estado, afirmando que está à disposição de seu bloco para disputar o pleito do ano que vem.

O senador diz que será pré-candidatura ao Governo de Sergipe independente do apoio do grupo governista, que hoje é liderado por Belivaldo Chagas.

Durante a entrevista ao Jornal da Fan, Rogério disse que Belivaldo teria uma opção diferente, e que não seria ele, já que faz parte de outro agrupamento. “Eu não me distanciei, estive com ele, falei sobre sucessão. Ele quer fazer uma opção diferente, ele tem essa opção. Não tenho mágoa nem ressentimento. O governador tem a liberdade de formar o bloco que ele bem entender. Não fui convidado para disputar a eleição num bloco liderado por ele. Eu estou à disposição para uma disputa eleitoral, agora não creio que seja no bloco do governador”, explicou Rogério.

Rogério afirma que é guiado pelo amor pela verdade e pela gratidão alegando que esteve em um evento no município de Simão Dias a convite do prefeito por conta de emendas que foram liberadas por ele. “Eu sou guiado pelo amor, pela verdade e pela gratidão. Então, eu obviamente agiria de uma forma distinta, mas cada um tem um jeito de agir e não cabe a mim julgar o jeito de ninguém agir e o governador tem a caneta, ele tem a liberdade de deixar quem ele quiser no governo dele”.