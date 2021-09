Seduc abre inscrições para cadastro reserva em estágio não obrigatório

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que estão abertas as inscrições para cadastro reserva de estudantes de nível superior no segmento de estágio não obrigatório. As inscrições serão gratuitas e estarão disponíveis a partir do dia 8 de setembro, no site da Seduc, clicando no link “Inscrições para Estágio”.

Poderão se inscrever para a seleção os estudantes de nível superior regularmente matriculados e com frequência regular na Instituição de Ensino Superior que tenha Termo de Cooperação Técnica com a Seduc, cursando, no mínimo, o 3° período e ter média geral ponderada (MGP) igual ou superior a 6,0. O cadastro reserva é direcionado para os cursos de Administração, Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Estatística, Filosofia, Física, Geografia, Sistemas de Informação, Sociologia, Teatro, dentre outros.

No ato da inscrição, os candidatos deverão anexar os seguintes documentos: RG (carteira de identidade); Cadastro de Pessoa Física (CPF); histórico escolar emitido pela Instituição de Ensino, no qual constem carga horária, período que está cursando e média geral ponderada (MGP); atestado/declaração de matrícula do período vigente assinado pela Instituição de Ensino com data atual; comprovante de residência; comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral; carteira de reservista (candidato do sexo masculino); uma foto 3×4 e declaração médica comprobatória para candidatos com deficiência.

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Os estagiários selecionados terão jornada de trabalho com carga horária de 4 horas diárias e 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, às quais poderão ser realizadas nos turnos matutino, vespertino e noturno, dependendo das necessidades da Seduc. A bolsa de estágio terá o valor de R$ 415,00, e, por força do termo de compromisso de estágio, cumprirá as normas disciplinares e de trabalho estabelecidas. O estagiário fará jus ao auxílio que se destina ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte, no deslocamento de sua residência para o local do estágio e vice-versa. O estágio terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Assessoria de Comunicação da SEDUC