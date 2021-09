Semana começa com o recebimento de mais de 53 mil doses de vacinas contra covid-19

O Estado de Sergipe recebeu nesta segunda-feira, 13, do Ministério da Saúde (MS) mais 53.820 doses de imunizantes contra a Covid-19. A carga com os imunizantes da Pfizer que serão destinados para aplicação de primeira dose, pousou por volta das 14h20 no Aeroporto Internacional Santa Maria.

A chegada sistemática de vacinas tem feito Sergipe avançar gradativamente na imunização, o que reflete na redução de casos e, consequentemente, no volume de internações e óbitos em decorrência da infecção pelo coronavírus. Com essa nova remessa, o MS já enviou para a Secretaria de Estado da Saúde 2.572.730 imunizantes. A SES já enviou para os municípios 2.481.883 doses de imunobiológicos, foram aplicadas em primeira dose 1.453.771, em segunda dose 606.539 e em dose única 39.952. A distribuição para as regionais está prevista para acontecer na próxima quarta-feira, 15.

