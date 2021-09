Sergipe Pela Infância é apresentado à Universidade Federal de Sergipe

Encontro teve o objetivo de incluir a UFS no programa criado para o desenvolvimento de crianças de zero a seis anos.

O Governo do Estado continua em busca de parceiros estratégicos para o programa Sergipe Pela Infância. A manhã desta segunda-feira, 13 de setembro, foi reservada para uma reunião com os agentes de práticas extensionistas da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Parceira do Governo do Estado em outras iniciativas como na cogestão do Centro Especializado em Reabilitação Tipo IV (CERIV), o encontro, desta vez, teve o objetivo de incluir a UFS no programa criado para o desenvolvimento de crianças de zero a seis anos.

A vice-governadora Eliane Aquino destacou que a UFS desenvolve parcerias com o Governo de Sergipe há muitos anos. “A Universidade Federal é nossa grande parceira de longas datas. Sempre tivemos na pessoa do ex-reitor Angelo Antoniolli e agora com o atual reitor Valter Santana, uma relação de cooperação. Trazer a UFS para perto também nessa somação de esforços em prol da primeira infância é muito importante para dar ainda peso para um programa de governo de tornar uma política de Estado”, avaliou a vice-governadora.

De acordo com o reitor da UFS, Valter Santana, o papel da universidade é trabalhar para que a sociedade como um todo se desenvolva. “Para nós é uma alegria a universidade se aproximar ainda mais das gestões públicas, porque é para a transformação da sociedade que a academia existe. Dentro das nossas possibilidades, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão, estaremos juntos. A UFS está de braços e portas abertas para o Sergipe Pela Infância”, disse o reitor.

“Eu só tenho a parabenizar ao Governo de Sergipe pela iniciativa do Sergipe Pela Infância e o desenho do projeto, que envolve os as mais diversas áreas, fomentando a intersetorialidade. O programa Sergipe Pela Infância representa, de fato, um trabalho voltado para o desenvolvimento da primeira infância e eu me sinto muito feliz em passar a fazer parte dele, a partir da entrada da UFS”, comemorou o professor e diretor do Centro de Ciências Biológicas da Saúde da UFS.

Estiveram presentes na reunião com a equipe da vice-governadoria, além do reitor Valter Santana, o vice-reitor professor Rosalvo Ferreira Santos, o pró-reitor de Assuntos Estudantis, professor Marcelo Mendes e a pró-reitora de extensão, professora Sueli Maria Pereira e outros professores das áreas de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe;

Sergipe Pela Infância

O programa Sergipe Pela Infância nasceu em 2019 e é dividido em três eixos: Gestar e Nascer; Brincar e Crescer; e Desenvolver e Aprender. Em todos eles a ideia é mapear as ações já realizadas e que podem ser aprimoradas, bem como traçar estratégias de trabalho colaborativo entre, principalmente, as áreas de Saúde, Educação e Assistência Social que beneficiem as crianças desde a gestação.

