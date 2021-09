Shopping Jardins recebe exposição ‘Mundo Jurássico’

Até 12 de outubro, as famílias sergipanas têm a oportunidade de curtir uma incrível viagem no tempo protagonizada por animais pré-históricos

O Shopping Jardins antecipa as comemorações em homenagem ao Dia das Crianças e traz para Aracaju (SE) a exposição ‘Mundo Jurássico’. A mostra possibilita ao público conhecer de perto algumas das espécies de dinossauros que habitaram a Terra na pré-história e acontece até 12 de outubro, na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo. O acesso é gratuito.

‘Mundo Jurássico’ conta com 13 esculturas animatrônicas, em tamanho real, com sons e movimentos. Durante o passeio, crianças, jovens, adultos e idosos têm a oportunidade de apreciar réplicas extremamente reais de dinossauros como se estivessem vivos e em seu habitat há milhões de anos, em uma verdadeira viagem no tempo.

Além da cenografia, o evento apresenta informações sobre a história dos animais, a classificação de cada um, os fósseis e muitas outras curiosidades sobre este tema que não perde a atualidade e está sempre permeando o imaginário popular e as produções das telinhas e das telonas.

Dentre as réplicas, destaque para o mais temido e conhecido de todos os dinossauros: o Tiranossauro Rex. O “lagarto tirano rei” foi um dos maiores carnívoros terrestres encontrados até hoje, chegando a pesar 900 quilos. Com 13 metros de comprimento e 6 metros de altura, a escultura animatrônica surpreende a todos que visitam o Shopping Jardins.

Estegossauro, Tiranossauro Rex filhote, Tricerátopo, Ouranossauro, Espinossauro, Parassaurolofo, dupla de Paquicefalossauro, Carnotauro, Amargossauro, T-Rex Rider e Apatassauro Rider integram o ‘Mundo Jurássico’. “Trata-se de uma exposição muito especial que alia conhecimento e diversão. As réplicas são perfeitas e o tema nunca se esgota, tanto assim que estamos há 10 anos no Brasil e cada vez com mais sucesso”, relata Lucio Oliveira, diretor da Smart Mix, empresa responsável pelo evento.

Curiosidades

O processo de fabricação das réplicas fora desenvolvido por um grupo de engenheiros e está sempre em contínua revisão para incorporar os avanços tecnológicos que surgem a todo o momento. Os teores científico e educativo ficaram a cargo de um grupo de paleontólogos especialistas em dinossauros do Instituto de Geologia da UMAM (Universidade Mexicana).

As esculturas são feitas de esqueleto de aço reforçado, materiais elétricos e eletrônicos e preenchimento corporal com espuma de alta densidade manualmente esculpida e com aplicação de tripla camada de borracha de silicone. As peças são pintadas com tinta à prova d’água para instalações indoor e outdoor.

Cada réplica conta com sons e movimentos característicos da espécie retratada, tornando a experiência do público ainda mais surpreendente e realista. O trabalho de produção é da empresa Smart Mix Brasil e envolve técnicos especialistas em montagens de cenários cinematográficos, museólogos e arquitetos que criaram o visual e o funcionamento de todo o aparato da exposição.

“É uma grande oportunidade de conhecer mais sobre a história e de interagir com o Mundo Jurássico. O público fica perto de dinossauros robôs gigantes montados cenograficamente como se estivessem vivos. Uma experiência inesquecível para a cidade”, afirma Leonardo Guelman, coordenador nacional da Exposição Mundo Jurássico.

Complementando a experiência proporcionada pela exposição, a atração conta com uma lojinha onde o público pode adquirir uma infinidade de souvenires exclusivos (pelúcias, livros, brinquedos, miniaturas, ovos que “chocam” entre outros) e ser fotografado com réplicas especiais e ter uma recordação impressa e entregue em porta-retrato exclusivo.

Jurassic Safari Experience

Integrando a programação especial em homenagem às crianças, o Shopping Jardins também traz para Aracaju uma atração inédita em Sergipe que proporcionará uma nova experiência de entretenimento às famílias. As sessões do ‘Jurassic Safari Experience’ – megaespetáculo no formato drive-in, que reúne interatividade, diversão e ciência – acontecerão de 30 de setembro a 3 de outubro, no estacionamento do centro de compras. Os ingressos estão à venda pelo site www.jurassicsafari.com.br.

‘Mundo Jurássico’

O quê? Exposição com 13 réplicas animatrônicas de dinossauros, em tamanho real, com sons e movimentos.

Quando? Até 12 de outubro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

