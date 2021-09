Vacina contra Covid-19 em Aracaju: veja quem pode ser vacinado hoje

Nesta segunda-feira (13), Aracaju continua a imunização com a repescagem para maiores de 18 anos, dose de reforço para idosos acima dos 60 anos e vacinação em adolescentes de 17 anos.

Quem pode ser vacinado

Adolescentes de 17 anos;

Pessoas de 60 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 31 de março;

Pessoas de 60 anos ou mais acamados ou institucionalizados que receberam a 2ª dose até 31 de março;

Quem está no prazo de tomar a 2ª dose da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer.

Pontos de vacinação

Idosos e adolescentes

A vacinação ocorrerá das 8h às 16h nos seguintes pontos fixos: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA).

Além destes pontos, todos os dias a vacina também será disponibilizada no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h.

Para o drive, é preciso ter cadastro no portal VacinAju com código de autorização liberado. Já para os pontos fixos, basta apresentar comprovante de identificação com foto e comprovante de residência no nome da pessoa ou em nome dos pais.

Para se vacinar, é necessário que o adolescente esteja acompanhado dos pais ou responsáveis e leve documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência da capital em nome dos pais ou responsáveis. Já os idosos, além desses documentos, devem apresentar a carteira de vacinação.