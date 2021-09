Zezinho Sobral trabalha para dar resultados ao homem do campo

Sempre atuante na defesa do fortalecimento da agricultura familiar e em diálogo com o homem do campo, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve no Povoado Nova Descoberta, em Boquim, para conversar com membros da Associação de Produtores de Polpas de Frutas.

“Foi um momento muito importante para ouvir as demandas da comunidade e dos produtores e as necessidades voltadas para agregar na produção. Esse diálogo é essencial para compreender os anseios de associações e de cooperativas para fazer todas as intermediações necessárias com o poder público”, destacou.

Dentre as reivindicações, estão o reforço das linhas de água pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), o abastecimento de água e a ampliação de poços artesianos pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), além da abertura de facilidades para captação de recursos para os agricultores.

“Levarei todas as reivindicações e pedirei celeridade tanto à Deso quanto à Cohidro. Reafirmo meu compromisso em dialogar para o aprimoramento de captação de recursos para projetos que beneficiem as famílias do campo para ofertar serviços e expandir o trabalho”, reforçou Zezinho Sobral.

Ascom Deputado Zezinho Sobral