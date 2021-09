ABIH-SE lança Projeto de Promoção de Destino Turístico em parceria com Prefeitura de Aracaju

A Associação Brasileira de Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) lançou nesta terça-feira, 14, no Del Mar Hotel, o Projeto de Promoção Nacional do Destino Turístico de Aracaju, em parceria com a Prefeitura Municipal de Aracaju, através da assinatura do termo de fomento entre a entidade e a gestão municipal. O projeto tem o objetivo de aumentar a competitividade do destino turístico da capital sergipana no mercado nacional e regional e, consequentemente, impulsionar as atividades dos setores do trade turístico através de ações promocionais de marketing.

O projeto será executado no período de outubro de 2021 a agosto de 2022, com foco no período natalino e no verão 2022. De acordo com o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, a assinatura do termo traz positividade ao setor. “Nós estamos bastante otimistas com a retomada da economia e a população sendo vacinada e, hoje, temos a assinatura desse convênio, muito importante entre a Prefeitura de Aracaju e a ABIH-SE, que vai potencializar essa retomada”, destacou o presidente.

O investimento do repasse financeiro para a ABIH-SE é no valor de R$ 1 milhão. O recurso faz parte do plano de estímulo à atividade econômica e geração de emprego e renda, anunciado em 2020, pela Prefeitura, com o objetivo de auxiliar a retomada econômica das áreas mais afetadas pela pandemia.

A aplicação do repasse será investida em ações, entre capacitações de agentes de viagens em diversos estados do Brasil, entre regiões Sul e Centro-Oeste; parcerias com operadoras de turismo; campanhas em mídias digitais; caravanas pelo Nordeste, entre outras ações para potencializar o turismo de Aracaju.

O prefeito Edvaldo Nogueira pontuou o evento como parte de um passo importante para a retomada do desenvolvimento econômico e turístico da capital. “É um momento importante para a nossa cidade, é um momento importante para Aracaju, porque esse foi um setor que foi mais atingido pela pandemia”, declarou o prefeito, acrescentando que nenhuma instituição melhor que a ABIH e o trade turístico para definir como a administração pública deve elaborar o plano de trabalho para a aplicação dos recursos.

Por Ascom/ABIH-SE