Adema e PM flagram desmatamento de 2,8 hectares em Divina Pastora

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e a Policia Militar de Sergipe (PM) estiveram no município de Divina Pastora, no Território Leste sergipano, para averiguar uma denúncia feita pela população, por meio do aplicativo da Adema, de um crime ambiental em curso, de desmatamento ilegal de uma área de 2,8 hectares.

Já no município, as equipes identificaram que se tratava realmente de uma ação ilegal de derrubada de árvores sem a autorização do órgão fiscalizador, as atividades foram encerradas e os responsáveis pelo desmatamento foram notificadas. Segundo o Art. 38, da lei de crimes ambientais, “destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, a pena pode ser de detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”.

Segundo o diretor-presidente do órgão, Gilvan Dias, a ação foi rápida e contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de Sergipe. “Essa parceria com a Policia Militar é fundamental para nossas fiscalizações serem mais seguras, efetivas e conduzidas da melhor forma, além disso, a denúncia da população é fundamental para que possamos identificar e coibir infrações e crimes ambientais”, esclareceu.

APP Adema

O órgão de fiscalização estadual disponibiliza um aplicativo na plataforma Play Store, onde a população pode fazer denúncias de crimes ambientais: “Adema: comece agora a cuidar da natureza e denuncie”. Além de denúncias, a população poderá ter acesso à consultas, processos, informações de balneabilidade e transparência do órgão.

O intuito é criar novas possibilidades de comunicação e aprimorar todo o trabalho desenvolvido por meio das tecnologias. Além disso, é possível ligar para o Plantão Adema, com plantão de 24h, através do número (79) 99191-5535, ou ainda para o telefone (79) 3158-7161. A população pode procurar também a sede do órgão, que fica na Rua Vila Cristina n° 1051, em frente a Rádio Patrulha, ao lado do Batistão.

Fonte: Ascom/Adema