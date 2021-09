Aracaju disponibiliza cadastro para dose de reforço de quem tomou a 2ª dose fora do estado

A Secretaria Municipal da Saúde liberou o cadastro para dose de reforço (terceira dose) para quem tomou a vacina contra covid-19 fora de Sergipe. O cadastro está disponível no site da Prefeitura de Aracaju, por meio do link: https://aracajusms.voipy.com.br/sisvacinacao/Formulario.

No cadastro, a pessoa deve anexar cópia do cartão de vacina com o registro da primeira dose e da segunda dose, comprovante de residência de Aracaju e um documento de identificação com foto e CPF.

A solicitação será analisada pelas equipes do Programa de Imunização da SMS e um código autorizativo, com informações liberando acesso à vacina será disponibilizado no mesmo endereço eletrônico, basta o usuário consultar o CPF. Com o código impresso ou de forma digital, o usuário deve buscar um dos pontos de vacinação de dose reforço e apresentar documento com foto. As equipes da Secretaria também fazem contato por telefone, orientando o ponto de vacina que deve ser buscado.

Até o momento, Aracaju imunizou 461.843 pessoas, o que corresponde a 69,45% de toda a população da cidade. A dose de reforço começou a ser aplicada no sábado (11), em idosos (pessoas acima de 60 anos) que tenham recebido a segunda dose até 31 de março, incluindo os institucionalizados e acamados. Em dois dias, 25% desse público, de 2.488 pessoas, receberam a dose de reforço.

Foto: Marcelle Cristinne