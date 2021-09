Aracaju firma convênio com a ABIH/SE para investimento de R$1 milhão no turismo

A Prefeitura de Aracaju firmou, na manhã desta terça-feira, 14, um convênio com a Associação da Indústria de Hotéis Seccional Sergipe (ABIH/SE) que garante o aporte de R$ 1 milhão para o turismo da capital. A iniciativa, formalizada através do Termo de Fomento 02/2021, assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, e pelo presidente da entidade, Antônio Carlos Franco Sobrinho, tem como finalidade promover Aracaju no cenário nacional, como destino turístico, através de ações de marketing, impulsionando o turismo e aumentando o fluxo de turistas na cidade durante o período natalino e o verão de 2022. O investimento, que integra o +Aju Plano de Estímulo à Atividade Econômica, será custeado com recursos próprios da Prefeitura.

Ao assinar o documento, Edvaldo destacou que o convênio “vem para socorrer o setor mais atingido pela pandemia do novo coronavírus e para revelar o tesouro que é Aracaju para o Brasil”. “É uma alegria muito grande poder assinar este Termo de Fomento para divulgar Aracaju como um destino turístico para todo o país. É um acordo que fazemos com o trade turístico para possibilitar que o turismo na nossa cidade volte a crescer em um momento pós-pandemia, uma vez que o setor do turismo foi o mais afetado. Com esses recursos, queremos projetar a nossa cidade para o Brasil e, com isso, atrair turistas gerando emprego, renda, desenvolvimento e movimentar a nossa economia. Aracaju ainda é um tesouro escondido que precisa ser descoberto pelo turismo nacional”, afirmou.

O prefeito ressaltou ainda que a administração municipal está trabalhando para vacinar 90% da população, até novembro, possibilitando, desta forma, “condições mais seguras para essa retomada”. “Além disso, durante a pandemia, a cidade não parou. Preparamos Aracaju com a pavimentação asfáltica, com a limpeza pública, com a revitalização de pontos turísticos, justamente para que, quando esse momento chegasse, tivéssemos condições de receber bem os turistas. Turismo é uma política integrada para nós e trabalhamos em todos os setores para que nossa cidade seja agradável para todos. Agora, chegou o momento de investirmos na divulgação do destino turístico para que os visitantes possam chegar, movimentando essa cadeia imensa”, frisou o gestor.

Presidente da Associação da Indústria de Hotéis Seccional Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho enfatizou que, com o convênio firmado com a Prefeitura, o setor do turismo “está otimista”. Ele acrescentou que o projeto “é um sonho antigo da associação e do trade turístico”. “É um marco na história do turismo em Aracaju. O convênio para o aporte de R$ 1 milhão está sendo celebrado no momento mais importante que é a retomada econômica do setor. Já temos visto os índices da pandemia caindo em todo o Brasil, então é o momento de planejarmos a retomada do turismo, que foi o mais atingido pela pandemia. Vamos retomar com muito mais força, vendendo Aracaju como um destino turístico em todo o país”, salientou.

O Termo de Fomento terá vigência de 12 meses e será executado pela Associação da Indústria de Hotéis Seccional Sergipe com o apoio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo. À ABIH/SE caberá coordenar as ações previstas no Plano de Trabalho, supervisionar as atividades desenvolvidas, garantir apoio e orientação técnica aos profissionais da Semict, de forma gratuita, além de prestar informações necessárias ao órgão municipal para acompanhamento e fiscalização do termo.

Já a Semict será responsável por acompanhar a execução das metas e etapas do Plano de Trabalho, analisar as prestações de contas, examinar e decidir quanto às eventuais necessidades de reformulação das ações propostas, além de liberar os recursos em conformidade com o cronograma, fases e etapas.

Entre as ações previstas estão parcerias com operadoras de turismo, captação de eventos, produção de materiais de divulgação e Road Show. “Com a assinatura do termo já iniciamos algumas atividades com a ABIH para promover o verão de 2022. Já há a previsão de realização de duas caravanas para que a gente possa propagar o destino Aracaju para o próximo ano. As iniciativas serão continuadas e reunirão o trade, capacitando as pessoas para que possam, assim, mostrar a beleza que é Aracaju enquanto destino turístico”, detalhou o secretário municipal interino da Indústria, Comércio e Turismo, Luiz Roberto Dantas.

+Aju

No final de 2020, a Prefeitura de Aracaju apresentou à população o +Aju Plano de Estímulo à Atividade Econômica e a Geração de Emprego e Renda, com o objetivo de auxiliar a retomada econômica das áreas mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Entre os setores, estava o turismo, para o qual foram previstos R$ 8, 1 milhões em investimentos. Deste montante, R$ 1, 3 milhão foi destinado para a divulgação da capital sergipana como destino turístico. No ano passado, a administração municipal aportou R$ 310 mil, através de convênio com a ABIH/SE e, agora, amplia o investimento com o repasse de R$ 1 milhão.

Acompanharam a solenidade a vice-prefeita Katarina Feitoza, os vereadores Fabiano Oliveira, Isac Silveira, Pastor Eduardo e Ricardo Vasconcelos, o ex-secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Marlysson Magalhães, além de secretários municipais e dirigentes do setor turístico.

Foto Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga