Aracaju vacinou mais 7.306 pessoas contra covid-19 nesta segunda-feira, 13

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), seguindo com o cronograma da campanha municipal de imunização contra a covid-19 vacinou, nesta segunda-feira, 13, mais 7.306 aracajuanos, sendo 1.093 adolescentes com 17 anos e 220 pessoas com 18+ na repescagem com a primeira dose.

No balanço do dia, ainda foram vacinadas 5.848 pessoas que precisavam tomar a segunda dose da AstraZeneca até o dia 22 de setembro e da Pfizer até o dia 18 de setembro, inseridas na antecipação vacinal; 127 idosos com o reforço da terceira dose, para os que receberam a D2 até 31 de março; e 18 gestantes, puérperas e lactantes.

Com isso, Aracaju chegou à marca de 461.843 pessoas vacinadas, o equivalente a 81,03% da população geral. O adolescente Gabriel de Souza, 17 anos, escolheu o Ponto da Uninassau para receber a primeira dose. “Estou muito feliz em poder me vacinar. É muito importante tomar a vacina, porque nos protege e também os nossos familiares. Agora me sinto mais tranquilo. A vacinação está sendo rápida e organizada”, explica.

Ponto de repescagem

As pessoas adultas que por algum motivo ainda não tomaram a sua 1ª dose da vacina podem se dirigir no Auditório Antônio Vieira Neto, ponto exclusivo da repescagem para as pessoas de 18+. Como fez o jovem Luan Ricardo, 18 anos. “Na época regular da minha idade eu estava doente, agora curado, a primeira coisa que fiz foi me vacinar, pois com o avanço da vacinação, começo a ter esperança de dias melhores”, afirma.

Cronograma

De acordo com o calendário municipal, adolescentes de 17 anos podem se vacinar até o dia 17 de setembro. O reforço para os idosos acima de 60 anos também será disponibilizado até esta data.

A vacinação ocorre nos seguintes pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA); e Estação Cidadania (Bugio).

Além destes pontos, a vacina também está disponível no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h. Para os pontos fixos, basta apresentar comprovante de identificação com foto e comprovante de residência no nome da pessoa ou em nome dos pais.

Repescagem

Além disso, nesta fase da campanha a Prefeitura dá continuidade à repescagem para a população acima de 18 anos que ainda não recebeu a primeira dose da vacina. Para esse público, o imunizante está disponível, exclusivamente, no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, das 8h às 16h.

D2 de AstraZeneca e da Pfizer

A partir desta segunda-feira também teve continuidade a antecipação de segunda dose (D2) de AstraZeneca e de Pfizer. Quem precisa receber a segunda dose da AstraZeneca até 22 de setembro pode procurar um dos pontos de vacinação: Externato São Francisco (Suíssa), Igreja Universal (Terminal Dia), Unit (Farolândia), e UBSs Roberto Paixão (17 de março), Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e os drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, que funcionam das 8h às 17h.

A D2 de Pfizer está disponível para quem precisa receber a segunda dose até 18 de setembro nos seguintes pontos de vacinação: drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores (das 8h às 17h); Estação Cidadania (Bugio); Igreja Universal (Terminal Dia); Uninassau (Av. Rio de Janeiro); Unit (Farolândia); e UBS santa Terezinha (Robalo), das 8h às 16h. Para ser vacinado, basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa que vai tomar a vacina.

D2 de CoronaVac

A segunda dose de CoronaVac segue sendo ofertada no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas e na Unit (Farolândia), das 8h às 16h. Gestantes, puérperas e lactantes (com código) devem buscar primeira dose também no auditório.

Informações e foto SMS