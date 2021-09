Câmara Municipal de Aracaju define data de provas de concurso público

No dia 5 de dezembro acontecerão as provas do concurso da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). A informação foi dada em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 14, pelo presidente do Poder Legislativo, Nitinho (PSD).

“Este concurso é um sonho não só para o Parlamento Municipal, mas para também para toda a população de Aracaju. Quero aqui desejar boa sorte a cada um que está estudando há muito tempo para ingressar no serviço público”, ressaltou Nitinho.

Para o Superintendente de Relações Institucionais da Casa, Jorginho Araujo, a realização do concurso é um feito histórico da gestão do presidente Nitinho e dos demais vereadores desta Legislatura. “A prova foi adiada não por vontade da Câmara e sim, por questão de segurança devido à pandemia do coronavírus”, explicou.

Para a realização das provas, a banca examinadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), adotará todos os protocolos sanitários. Sobre o assunto, a presidente da comissão do concurso, Sônia de Oliveira, informou além dos protocolos o novo cronograma será divulgado à tarde. “Em dezembro, esperamos que mais de 80% da população já esteja vacinada, que é o nosso público alvo, isso nos dá certa segurança para a realizar o concurso”, pontuou.

A superintendente Executiva Josy Aguiar, reforçou que era um desejo do presidente que a prova fosse realizada de maneira segura para todos os candidatos. “Existiam decretos que vedavam a realização do concurso e de aglomerações. E a banca organizadora decidiu esperar mais um pouco para remarcar a data quando a maioria da população já estivesse vacinada”, disse.

Os vereadores Sargento Byron (Republicanos) e Joaquim da Janelinha (Pros) também participaram do anúncio da data. “A população de Aracaju esperava muito por essa data e a realização dessa prova é um sonho para muitas pessoas que estão aguardando por um emprego. Fico feliz que a Câmara está dando essa contribuição a sociedade”, afirmou.

Sobre o concurso

As provas serão aplicadas em dois turnos distintos e em várias localidades da capital para comportar os inscritos. Pela manhã, das 8h às 12h, farão as provas os cargos de nível superior e a tarde, das 14h às 18h, os inscritos nas vagas de nível médio e técnico.

O concurso será realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e prevê o preenchimento de 52 vagas imediatas. Destas, 34 para nível médio e 18 para nível superior. As vagas destinadas aos cargos de nível médio e técnico foram divididas em sete funções, sendo 12 para Assistente Administrativo, oito para Assistente Legislativo, duas para Intérprete e Tradutor de Libras, uma para Tecnologia da Informação, uma para Técnico em Enfermagem, uma para Técnico em Segurança do Trabalho e quatro para Técnico em Taquigrafia.

Já para os cargos de nível superior, foram destinadas 18 vagas para nove funções, sendo cinco para Analista Administrativo, três para Analista Legislativo, três para Jornalista, uma para Contador, uma para Enfermeiro, uma para Redator, uma para Médico, duas para Procurador Judicial e uma para Relações Públicas.

Nas provas de nível médio e técnico terão 60 questões, sendo dividida em 20 questões de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico e 30 de conhecimentos específicos. Para os cargos de nível superior, exceto o de Procurador, serão 70 questões, sendo divididas em 24 de língua portuguesa, 10 de legislação específica e 36 de conhecimentos específicos.

Após a classificação inicial, os candidatos habilitados no cargo de nível superior passarão pela avaliação de títulos, de caráter classificatório. Essa avaliação valerá no máximo 12 pontos, com dia de análise a ser definido em edital.

Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo à ordem classificatória por cargo, observado o preenchimento de vagas existentes. No dia da posse, os candidatos devem apresentar os documentos solicitados no edital, como por exemplo cópia da Declaração de Bens encaminhada à Receita Federal, relativa ao último exercício fiscal; CPF, RG e outros.

Foto César de Oliveira

Agência Câmara