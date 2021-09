Crea-SE tomará posse no Comitê da Bacia do São Francisco

No próximo dia 16 de setembro, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) tomará posse no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, como membro titular no segmento organizações técnicas de ensino e pesquisa. O Conselho foi escolhido por meio de processo eleitoral para compor o colegiado para os próximos quatro anos (2021 e 2025).

O presidente do Crea-SE, engenheiro civil, Jorge Roberto Silveira destaca a importância do Comitê e a responsabilidade do Conselho como integrante do colegiado. “Vamos somar para a construção coletiva de soluções relativas à diversidade de interesses em relação ao uso da água, a distribuição desigual e o uso inadequado e acompanhar de perto os projetos e obras que envolvem a Engenharia”, disse ao frisar que para recuperar, conservar, proteger e aproveitar racionalmente a água é imprescindível a atuação do CBHSF.

Para representar o Crea-SE junto ao CBHSF, o presidente do Conselho indicou o engenheiro agrônomo, Pedro Araújo Lessa pelo perfil profissional e afinidade com as diretrizes do Conselho e conhecimento da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. Pedro Lessa reforça que a Bacia do São Francisco possui um grande universo de atores que utilizam suas águas e as de seus afluentes. “A participação do Crea-SE é importante para que possamos juntos com todos os atores da Bacia resolver os grandes desafios da gestão das águas”, afirma ele.

Bacia

A bacia hidrográfica do rio São Francisco (BHSF), maior bacia hidrográfica localizada exclusivamente no Brasil, consiste em um vasto território de aproximadamente 640 mil km2 rico em recursos naturais, história e cultura da população brasileira. Em seus 2.700 km, o São Francisco passa por cinco estados brasileiros: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e sua bacia envolve 506 municípios, distribuídos em sete Unidades da Federação (UFs).

Foto assessoria

Por Iris Valéria