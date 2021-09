Dormindo em camas separadas

Por Adiberto de Souza *

A pouco amistosa relação do governo de Sergipe com o PT faz lembrar um casal que, embora dividindo o mesmo teto, dorme em camas separadas. Pelas costas, governistas e petistas vivem atacando uns aos outros, sem falar que evitam participar juntos dos mesmos eventos. Os aliados mais afoitos do governador Belivaldo Chagas (PSD) não se cansam de aconselha-lo a exonerar os vermelhinhos que ainda ocupam cargos comissionados. No PT também não faltam os críticos à gestão do pessedista, com destaque para os professores da rede pública. As escaramuças entre os dois aliados políticos ficaram visíveis nas eleições de 2020, quando o PT resolveu disputar a Prefeitura de Aracaju contra o candidato do governo. E as desavenças aumentaram após o senador Rogério Carvalho (PT) anunciar que nem um trem o impede de disputar o governo do estado. Há quem diga que não demora muito para o outrora casalzinho unido politicamente sacramentar o divórcio litigioso. Misericórdia!

Um não é outro

Muita gente confundiu o novo conselheiro da Emdagro, André Luiz Bomfim Ferreira, com o ex-deputado André Moura (PSC). O primeiro foi nomeado ontem para o conselho fiscal da estatal. A confusão se justifica, pois ambos são xarás. Existem, porém, algumas diferenças entre os dois homônimos. O conselheiro da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe é André Luiz com “z” e tem Bomfim no sobrenome, enquanto o presidente do PSC é André Luis com “S” e o sobrenome é Dantas. Como diz o ditado: mate um homem, mas não erre o nome. Vixe!

Rio agoniza

O Rio Poxim, responsável pelo abastecimento de parte de Aracaju, enfrenta problemas sérios. É preciso que o governo estadual garanta políticas públicas de recuperação daquele importante corpo d’água. O Poxim está totalmente poluído. Na nascente o desmatamento é grande e nas margens há lixo por todos os lados. Caso nada seja feito, em breve aquele rio se transformará num esgoto a céu aberto Só Jesus na causa!

Tal qual Bolsonaro

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) tem algo em comum com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido): uma multa do governo paulista por não usar máscara em público. O cidadanista até que costuma respeitar as normas sanitárias contra a pandemia, mas no último domingo resolveu subir no palanque de cara limpa. Presente à manifestação política da Avenida Paulista, a Vigilância Sanitária lhe aplicou uma multa de R$ 552,71. Bem feito!

Abandonando o barco

E quem está de malas prontas para deixar o PT é o deputado estadual Francisco Gualberto. Embora não esconda que tem sido mal tratado na legenda, o ainda petista jura que está pulando a cerca partidária sem mágoas do PT. Chiquinho ainda não escolheu seu novo domicílio eleitoral, porem já decidiu que disputará uma cadeira na Câmara Federal. Gualberto também pretende continuar debaixo do mesmo guarda-chuva do governador Belivaldo Chagas (PSD). Então, tá!

Bom negócio

Criar e comandar um partido político é um excelente negócio neste Brasil de meu Deus. Prova disso são os 77 pedidos de registro de novas legendas protocolados na Justiça Eleitoral. O país já tem 33 siglas registradas, das quais 28 com assento no Congresso. Entre os futuros partidos, estão os dos Animais, dos Indígenas, dos Afrobrasileiros e até dos Piratas. Cruz, credo!

Abaixo a violência

E o presidente do Confiança, Hyago França, prestou queixa à Polícia contra as torcidas organizadas do próprio clube. Desde que o Dragão entrou em queda libre na Série B, que Hyago é culpado pelo fracasso, mas agora os torcedores resolveram ameaça-lo fisicamente. Um absurdo! O dirigente também se queixa do deputado estadual João Marcelo (PTC)por este ter curtido no instagram as mensagens de ódio dos torcedores contra a diretoria e os jogadores do Confiança. Crendeuspai!

Justa homenagem

A Assembleia homenageou o pesquisador e psicólogo André Faro Santos com a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. Sugerida pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), a honraria foi entregue pelo presidente do Legislativo, deputado Luciano Bispo (MDB). Professor da Universidade Federal de Sergipe, André Faro teve considerável contribuição nas pesquisas sobre a covid-19 e o desenvolvimento de vacinas. O cientista homenageado pela Assembleia figura na 1.797º colocação entre os 106.795 pesquisadores da área “Medicina General e Interna’. Supimpa!

Defesa do Supremo

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, entende que o STF deve fazer autocrítica permanente para se comunicar melhor com o público. Entrevistado no programa Roda Viva, da TV Cultura, Britto disse haver legitimidade para os inquéritos instaurados no Supremo, como o das fake news, pois visam garantir a estabilidade institucional. Sobre o tensionamento entre os poderes da República, o constitucionalista sergipano declarou que não vê de “bom juízo” o relacionamento e reuniões de ministros do STF com integrantes do Executivo e do Legislativo. Ah, bom!

Acordo negado

O empresário Teixeira Caminhões (PTB) negou que tenha fechado acordo político com o deputado federal Valdevan Noventa (PL). Pré-candidato a senador, o parlamentar anunciou na rádio do petebista que este havia concordado em ser o seu suplente. O desmentido foi feito por radialistas da Rádio Rio/FM a pedido, claro, do próprio Teixeira. O empresário não esconde o desejo de disputar as próximas eleições, contudo não aceita que seja lançado candidato por terceiros. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 8 de julho de 1886.

* É editor do Portal Destaquenotícias