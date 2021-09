Eduardo Lima participou da solenidade de assinatura do Termo de Fomento para turismo de Aracaju

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), esteve presente na solenidade que ocorreu nesta manhã, 14, no Del Mar Hotel, bairro Atalaia, para assinatura do Termo de Fomento para promover Aracaju como destino turístico.

O convênio de 1 milhão assinado com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Seccional Sergipe (Abih/SE), faz parte do plano de ações de estímulo à atividade econômica, geração de emprego e renda da prefeitura de Aracaju. Com o objetivo de fomentar e impulsionar a retomada do setor promovendo a cidade no mercado nacional do turismo.

Com a proximidade do período natalino e do verão de 2022, o setor turístico vê a necessidade de impulsionar ações de marketing que divulguem os encantos da capital e aumentem o fluxo de visitantes, melhorando a economia e a geração de empregos.

“Aracaju é a porta de entrada de Sergipe, é com grande alegria que participo deste ato porque ele representa um momento muito importante para o desenvolvimento e retomada econômica deste setor que assim como outros, teve suas atividades prejudicadas pela pandemia,” destacou o vereador.

Fonte e foto assessoria