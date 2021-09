Em duas semanas, UBSs  atendem cerca de mil pessoas

Após retomarem os atendimentos à população em geral, no último dia 1º, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa) e José Machado de Souza (Santos Dumont) já tenderam 947 pessoas nesta retomada. Como parte da estratégia municipal de enfrentamento ao coronavírus, essas unidades estavam funcionamento como referência para casos de síndromes gripais.

De acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Primária (Reap) da Secretaria Municipal da Saúde, Andressa Machado, esta retomada dos serviços convencionais teve como base os últimos dados epidemiológicos levantados pela Prefeitura de Aracaju, que demonstram uma queda dos novos casos confirmados de covid-19 na capital sergipana.

“Dentro do plano de enfrentamento ao coronavírus foi adotado essa estratégia de atendimento exclusivo em algumas UBSs para evitar aglomerações e superlotação em unidades de urgência e emergência. Mas diante da queda nos índices epidemiológicos, na cidade, conseguimos reorganizar nossos fluxos sem deixar a população desassistida. Por isso, voltamos a desenvolver os serviços regulares aos usuários das Unidades Ministro Costa Cavalcante e José Machado de Souza, onde o atendimento estava exclusivo para covid-19”, explica.

Segundo o gerente da UBS do Santos Dumont, Fábio Santos, a unidade tem horário estendido, das 7h às 19h, com salas de curativo, vacina, observação, consultas médicas, dentista, enfermaria, pré-natal e farmácia, no atendimento regular da população de todo o território do bairro.

Unidades referência

Enquanto funcionaram como Unidades referência para casos de síndromes gripais, as UBSs Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa) e José Machado de Souza (Santos Dumont) realizaram 196.387 atendimentos, sendo 100.621 na unidade da zona Norte, e 95.766 na da zona Sul.

Atendimentos exclusivos

Com a retomada dessas UBSs para o atendimento geral da população, continuam atendendo exclusivamente casos de síndromes gripais e suspeitos de covid-19 a UBS Lauro Dantas (Bugio), de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e as urgências municipais nos hospitais Fernando Franco e Nestor Piva, abertas em regime de plantão 24 horas.

Fonte e foto SMS