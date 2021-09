Governo do estado realiza concurso de agente de polícia judiciária e de escrivão da Polícia Civil neste domingo, dia 19

Acontece neste domingo (19), a partir das 14h, as provas do concurso público para provimento de vagas nos cargos de Agente de Polícia Judiciária e de Escrivão da Polícia da Polícia Civil do Estado de Sergipe. O concurso é uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Os locais de aplicação das provas objetivas e discursiva estarão disponíveis para consulta a partir desta quarta-feira através do site www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21 .

O candidato somente poderá realizar as provas no local que for designado. Deverá estar munido de caneta preta esferográfica fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Diante do cenário de pandemia da covid-19, a prova, que terá duração de 4 horas, deverá ser realizada seguindo todos os protocolos de segurança, conforme consta no Edital.

Os candidatos devem comparecer ao local de aplicação usando máscara e deverão, obrigatoriamente, permanecer assim durante todo o tempo em que estiverem nas dependências dos locais de aplicação das provas.

Inscritos

Se inscreveram para agente de polícia judiciária 9.333 pessoas, sendo 2.122 na cota de candidatos negros e 256 na cota de deficiência. Já para escrivão de polícia se inscreveram 1.701 pessoas, sendo 385 na cota de negros e 58 de deficiência.

O concurso público proverá, para o cargo de agente de polícia judiciária, 35 vagas em ampla concorrência, 10 reservadas para candidatos com deficiência e cinco reservadas para candidatos que se autodeclararem afrodescendentes.

Já para o cargo de escrivão de polícia, o certame irá prover sete vagas para ampla concorrência, duas reservadas para candidatos com deficiência e uma reservada para candidatos que se autodeclararem afrodescendentes.

Confira aqui os locais de prova pc

Confira o edital completo: https://segrase.se.gov.br/portal/visualizacoes/jornal/4197/#/p:4/e:4197