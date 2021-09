Homem é preso em flagrante por importunação sexual após atos libidinosos na presença de outra pessoas no interior

Policiais civis da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Estância, com o apoio de policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), efetuaram, na tarde dessa segunda-feira (13), a prisão em flagrante de um homem suspeito da prática de importunação sexual, crime que consiste na prática de atos libidinosos na presença de alguém sem a sua autorização, para satisfazer a própria vontade.

De acordo com a delegada Brenda Albuquerque, o fato ocorreu nas ruas do Residencial Recanto Verde. “O indivíduo estava em cima do muro de casa, sem roupas e começou a se masturbar chamando a vítima com uma das mãos. A vítima conseguiu gritar, foi quando populares correram na direção do investigado”, detalhou.

A Polícia Militar foi acionada e trouxe os envolvidos para a DAGV. O investigado confessou os fatos, bem como foi constatado que ele já respondia outro inquérito pela mesma prática delitiva.

Diante da prática criminosa, o suspeito foi preso e encaminhado para Aracaju, onde já se encontra à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

