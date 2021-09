Importância do Patrimônio Cultural é tema de Congresso

Evento promovido pela UNINASSAU acontece a partir desta terça-feira (14), com transmissão ao vivo pelo Youtube

Entre os dias 14 e 16 de setembro, a UNINASSAU Digital, mantida pelo grupo Ser Educacional, promove a primeira edição do Congresso Virtual de Raízes Culturais. A atividade, que conta com o apoio das marcas UNAMA, UNG, UNIVERITAS, UNINABUCO, UNINORTE, UNIFACIMED, UNESC, UNIJUAZEIRO e UNIFASB, acontece de forma on-line e as inscrições são gratuitas.

Em sua primeira edição, o evento tem como temática “O patrimônio cultural e sua importância para a preservação da multiculturalidade”. A atividade contará com diversos assuntos abordados durante as palestras, entre eles estão a “Cultura indígena”, “Preservação do patrimônio cultural e imaterial”, “Atuação da Fundaj”, entre outros.

“Será um momento para que possamos colocar em pauta temáticas relacionadas a nossa cultura brasileira. A ideia é promover essa discussão sobre os temas e, possivelmente, encontrar alternativas para o incentivo a cultura em nosso país”, destaca a diretora acadêmica do grupo Ser Educacional, Simone Bérgamo.

Entre os palestrantes convidados estão Giorgi Bessoni, representante do IPHAN em Pernambuco; Jorge Arruda, escritor e coordenador da coleção Sophia sobre ações afirmativas e questões raciais; Ygor Saunier, mestre em música e doutorando pela UNESP; Guilherme Patriota, jornalista, pós-graduado em Literatura e Estudos Culturais; entre outros.

O evento também contará com a cerimônia de entrega da Comenda Maurício de Nassau. Quem receberá a honraria será a Mãe Graça, Yalorixá do Ylê Axé Gilodefan.

A palestra de abertura acontece no dia 14 de setembro, a partir das 18:30. Os interessados em participar podem realizar a inscrição por meio do site eventos.sereduc.com. Todo o evento será transmitido ao vivo pelo canal do Portal LeiaJá no Youtube.

Por Suzy Guimarães