Imunização no Brasil ultrapassa EUA e Deputado comemora

Na última segunda-feira, 13, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, fez um destaque sobre o número de vacinações no Brasil, que já ultrapassa o Estados Unido, ressaltando a comprometimento do presidente do país, Jair Bolsonaro, com a compra de imunizastes, e a contrariedade da mídia esquerdista que insiste em noticiar o inverso.

“Infelizmente quando ouvimos a narrativa da mídia esquerdista, temos a impressão que estamos muito atrás do mundo. A realidade é justamente o contrário! O Brasil já vacinou mais que os EUA e está atrás apenas da China e da Índia”, pontuou.

Para Sergipe, o presidente já chegou a destinar 2.518.910 doses de imunizastes, enquanto que o Governador do Estado, Belivaldo Chagas, e o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, não compraram nenhuma dose.

Segundo o parlamentar, os dados mostram quem de fato tem se preocupado com a saúde pública no Estado, tendo em vista que as vacinas é uma das armas mais poderosas para prevenir a doença, aliada aos cuidados básicos necessários.

Além disso, em demonstração de gratidão ao presidente, ressaltou que é “com responsabilidade e sem corrupção que se muda o Brasil”.

Por Luísa Passos