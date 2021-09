Investidores sergipanos estão de olho na renda variável    

Ações, fundos de ações, fundos multimercados, câmbio, entre outras vertentes fazem parte do universo da renda variável, um tipo de investimento onde a principal vantagem é a possibilidade de maximizar os lucros, de olho nisso, alguns investidores sergipanos se reuniram em um almoço promovido pela BP Investimentos e Indie Capital Gestora com o objetivo de esclarecer dúvidas e estreitar o relacionamento com o gestor.

Estiveram presentes os sócios da BP Investimentos, Wilden Junior, Lucas Campos e a Assessora de Investimentos Aline Barreto junto com Marcelo Bronze, representante de Daniel Reichstul da Indie Capital Gestora de São Paulo. Vale ressaltar que todas as medidas de prevenção contra a covid-19 foram respeitadas para a realização do encontro com número reduzido de pessoas que foi um verdadeiro sucesso.

Fonte e foto: Jornalista Rodrigo Alves