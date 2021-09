Mesmo com repescagem, pessoas de 54, 51 e 50 anos seguem sem buscar a vacina

A terceira repescagem para pessoas acima de 18 anos está em curso e pessoas com 54, 51 e 50 anos continuam sendo o público que menos comparece à vacinação contra covid-19. A baixa cobertura vacinal em algumas faixas etárias pode impactar na imunidade coletiva.

O cronograma de repescagem segue até a próxima sexta-feira, dia 17, no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, das 8h às 16h. No fim de semana, somente 550 pessoas buscaram a primeira dose. As repescagens anteriores para esse público acima de 18 anos ocorreram de 24 a 27 de agosto e de 1° a 3 de setembro.

Algumas faixas etárias vacinaram menos de 60%, como as idades de 54 e 51 anos, com 6.872 (59,29%) e 7.311 (59,74%), respectivamente. Já a faixa de 50 anos imunizou 54,32% da meta, faltando ainda 6.179 pessoas. A turma de 38 anos também está abaixo de 60% de imunização, com 10.529, o que corresponde a 57%.

Segundo a secretária da Saúde, Waneska Barboza, mesmo diante do esforço da SMS em mobilizar, dedicar profissionais e agendar datas somente para a aplicação das doses na repescagem, algumas pessoas ainda resistem à imunização.

“Fazemos acompanhamento por faixa etária e percebe-se uma alta taxa de absenteísmo em algumas idades. No último fim de semana, menos de 600 pessoas buscaram a primeira dose. Existe a escolha de imunizante e existe, também, a resistência à vacina. A população precisa entender que a vacina é a única forma eficaz de controlarmos a pandemia”, enfatiza Waneska.

Foto André Moreira