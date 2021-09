Nitinho recebe presidentes das Câmaras da Grande Aracaju para integração

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), e superintendente de Relações Institucionais, Jorginho Araujo, receberam na sede do parlamento os presidentes das Câmaras da região metropolitana: São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Itaporanga D’ajuda e Nossa Senhora do Socorro, com o intuito de promover a integração entre os órgãos Legislativos.

Entre os representantes dos Poderes Legislativos estavam os presidentes da Câmara de São Cristóvão, Diego Prado (MDB); da Barra dos Coqueiros, Fernando Freitas (MDB); de Itaporanga D’ajuda, Felipe Sobral (PP); e de Nossa Senhora do Socorro, Betinho (MDB).

De acordo com Nitinho, esta é uma iniciativa para integração entre as Câmaras da Grande Aracaju, mas, com a redução da pandemia irá idealizar um congresso com os presidentes de todos os 75 municípios sergipanos. “Vamos idealizar um encontro com todos os presidentes para que possamos fortalecer o parlamento municipal, pois fazemos partes dos órgãos que mais se aproximam do povo. Então é importante que haja este fortalecimento para o crescimento do Estado”, pontuou.

O superintendente de Relações Institucionais, Jorginho Araujo, relatou que esta é uma ação positiva entre os presidentes para troca de ideias e experiências. “São Câmaras irmãs e é sempre boa essa troca de ideias entre os poderes para estarem sempre se atualizando e verem as boas práticas. Assim, também podem implementar cada um no seu parlamento visando o melhor funcionamento de cada Casa Legislativa”, explicou.

Presidentes

O chefe do Legislativo de Itaporanga, Felipe Sobral, comentou que a troca de experiência entre os Poderes foi muito boa. “É muito legal essa programa de experiência estas Câmara que fazem uma boa administração e, com certeza, levaremos o que é de bom de Itaporanga. Então a gente tá aqui realmente dialogando, tá sendo bem proveitosa essa reunião, esse bate-papo”.

Feliz com o convite de conhecer a Câmara Municipal de Aracaju e participar da troca de experiência com outros parlamentares, o presidente da Casa Legislativa de São Cristóvão agradeceu. “Muito proveitosa essa reunião e espero que possamos, todos os 75 presidentes de Câmaras Municipais, nos encontramos em um congresso no próximo ano”, revelou Diego Prado.

O presidente da Câmara da Barra dos Coqueiros considerou a reunião como um intercâmbio entre os Poderes. “Recebi o convite do presidente Nitinho e viemos conhecer as novas instalações da Câmara de Aracaju e acabou virando um intercâmbio entre os presidentes da Grande Aracaju. Agora, vamos tentar fazer um encontro com todos os presidentes das Câmaras de todos os 75 municípios”, afirmou Fernando Freitas.

O presidente da Casa Legislativa de Nossa Senhora do Socorro disse que a reunião foi positiva. “Foi muito positiva a reunião, a convite do presidente Nitinho, da Câmara Municipal de Aracaju, que é uma Casa Legislativa que os outros Poderes se espelham. Nesta reunião podemos trocar ideias e saber como andam os trabalhos nas Câmara coirmãs e levar o que é de positivo para lá”, destacou Betinho.

Foto China Tom

Agencia Câmara