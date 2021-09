A deputada estadual Janier Mota celebra reforma de escola em Monte Alegre

Vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Janier Mota (PL) celebrou mais uma luta do início do seu mandato parlamentar se tornando realidade: a reforma e ampliação do Centro de Excelência 28 de Janeiro, unidade da rede estadual de ensino, localizada na cidade de Monte Alegre de Sergipe, no Sertão Sergipano.

Com investimentos de mais de R$ 2 milhões do Governo do Estado, o 28 de Janeiro recebeu recuperação total da estrutura; climatização de todas as salas de aula e da administração; construção de quadra de esportes, novos vestiários, quiosques na área externa e uma nova biblioteca; e melhorias no Laboratório de Informática e Laboratório de Ciências, que receberam equipamentos modernos.

“Junto com o vereador de Monte Alegre, Henrique de João Gogó, grande parceiro do nosso mandato, visitei o Centro de Excelência, vi a situação estrutural e levei ao governador e ao secretário de Estado da Educação, Josué Modesto, a reivindicação da comunidade escolar que esperava há anos pela reforma”, explica a parlamentar.

Janier Mota participou, na última sexta-feira, 10, da entrega oficial da reforma do Centro de Excelência 28 de Janeiro, que contou com a presença do governador Belivaldo Chagas, do secretário Josué Modesto, de deputados estaduais e federal, autoridades e lideranças políticas do Sertão e do Estado.

“Foi um momento de muita felicidade para mim participar da inauguração e ver a obra do Centro de Excelência 100% concluída. A escola está linda, organizada, moderna, equipada tecnologicamente para receber os nossos estudantes. Nossos esforços valeram a pena. Agora os moradores de Monte Alegre e região têm uma escola pública de qualidade”, ressalta a deputada.

O Centro de Excelência 28 de Janeiro é uma unidade de ensino referência no Sertão em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e possui, atualmente, 564 alunos matriculados.