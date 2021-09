PMA divulga resultado final da seleção para o Programa 2º Tempo

Foi publicado nesta terça-feira, 14, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado que visa a contratação temporária de professores de educação física e monitores para atuar no âmbito da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), especificamente no “Programa Segundo Tempo”, fruto de convênio firmado entre a Prefeitura de Aracaju e o Ministério da Cidadania.

Inicialmente, serão convocados para a execução do programa cinco professores de Educação Física e cinco monitores. De acordo com o Edital de Abertura do certame, os profissionais contratados deverão cumprir uma jornada de 20 horas semanais e terão como atribuições e atividades planejar, organizar, desenvolver atividades esportivas, além acompanhar a participação dos beneficiados do Programa. A lista com os nomes dos classificados já pode ser acessada no site da Prefeitura.

Ainda segundo o documento, o processo de contratação e convocação dos candidatos aprovados no PSS, cujo contrato tem validade de dezenove meses, se dará de acordo com a ordem classificatória. Nessa etapa, além da entrega documentos e exames admissionais, também será realizada a inspeção de saúde. Os chamamentos serão feitos por Edital de Convocação, de acordo com a demanda da Sejesp.

O programa

O “Segundo Tempo” é uma iniciativa do Governo Federal, por meio da Secretaria Especial do Esporte, através do convênio 897711/2020, e tem como objetivo a democratização do acesso à prática e à cultura do esporte educacional, promovendo inclusão, cidadania e qualidade de vida.