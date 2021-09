Prefeito de São Cristóvão anuncia que apoia Rogério Carvalho ao Governo do Estado

Em entrevista à rádio Liberdade FM, nesta terça-feira (14), o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), declarou apoio à candidatura do senador Rogério Carvalho (PT) ao governo do estado de Sergipe no ano que vem. Santana disse que torceu para que o senador petista fosse o candidato do governador Belivaldo Chagas (PSD), mas que se isso não for possível, estará na campanha ao lado de Rogério Carvalho.

“Torci desde o primeiro momento pra que o candidato do governador Belivaldo Chagas fosse o senador Rogério Carvalho, porque o PT participou da construção da candidatura, participou da eleição e participou ou participa do governo. Torci para isso, mas me parece que os fatos mais recentes apontam, nada está definido ainda, mas, infelizmente, me parece que os fatos apontam para uma candidatura do senador Rogério Carvalho independente do apoio do atual governo. Se isso acontecer, eu vou estar com o senador Rogério Carvalho”, afirmou.

Marcos Santana também disse que faz essa fala com a autoridade de quem, apesar das dificuldades nas eleições de 2018, foi o primeiro a convocar os prefeitos sergipanos para apoiar a candidatura de Belivaldo e que apoia candidatos que considera mais capazes para melhorar o estado.

“Na política, eu apoio aquelas pessoas que eu entendo que são preparadas, que querem e que podem ajudar o nosso estado”, disse.