Prorrogado o prazo de inscrição da XI Feira Científica de Sergipe (Cienart)

A 11ª edição da Feira Científica ocorrerá pelo segundo ano consecutivo no formato remoto

As inscrições para a XI Feira Científica de Sergipe (Cienart) continuam abertas. As equipes escolares interessadas podem cadastrar seus projetos até o dia 19 de setembro, no site: www.cienart-se.com.br, gratuitamente. O evento será realizado no período de 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021, em plataforma virtual de eventos, com vídeos, banners eletrônicos e salas virtuais de avaliação, cujas atividades serão divididas por modalidades: Artes (Música, Teatro ou Dança com a temática da Ciência e Tecnologia); e Ciências (todas as áreas).

Poderão participar da Cienart 2021 professores e alunos do ensino fundamental (a partir do 6º ano), ensino médio e educação profissional das redes pública e particular. De acordo com a professora Zélia Macedo, uma das coordenadoras do evento, pelo segundo ano consecutivo a feira científica ocorrerá de forma remota.”Com o formato virtual, a divulgação e a popularização dos projetos desenvolvidos na educação básica ganham maior abrangência e alcançam outros públicos. Essas ações de popularização criam redes difusoras do conhecimento científico produzido em Sergipe, perpassando pelos alunos da educação básica até chegar efetivamente às suas casas para seus pais e familiares em diversas regiões do nosso estado”, disse.

No ato da inscrição, o professor responsável pela equipe deverá escrever um resumo em parágrafo único e sem tópicos, contendo de 150 a 250 palavras, o qual permita ao leitor recuperar as informações relativas ao problema de pesquisa, objetivos do trabalho, escola e série envolvida, metodologia e (se houver) resultados e discussão. Ao fim, deve ressaltar os conteúdos de ensino abordados e a contribuição desse trabalho para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Não deve conter referências bibliográficas.

Após a etapa de inscrição e seleção dos trabalhos, atendendo a todas as exigências do regulamento, o professor/coordenador deverá, até o dia 19 de novembro, enviar à coordenação da Cienart os seguintes materiais: Vídeo de apresentação do trabalho, com duração de 5 a 15 minutos, com participação de todos os alunos da equipe; Banner eletrônico, de acordo com modelo disponibilizado pela feira; e Artigo com o relato do trabalho, em formato PDF com três a cinco páginas, incluindo figuras, de acordo com modelo estabelecido pela Cienart.

Os melhores trabalhos serão premiados com certificado, brindes e bolsas de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica aos estudantes de Ensino Médio (PIBIC Jr). No total, serão ofertadas 20 bolsas com duração de um ano. Os demais trabalhos indicados pela comissão avaliadora poderão receber menção honrosa. Ainda serão concedidas para os vencedores taxas de bancadas nos valores de R$ 2.000,00, R$ 1.500,00 e R$ 1.000,00 para serem aplicadas na realização do próximo projeto, com o compromisso de apresentar o trabalho na próxima edição da Cienart.

Acesse o regulamento completo: http://www.cienart-se.com.br/Cienart-Regulamento.html

Inscreva-se na Cienart 2021:

https://forms.gle/gtyP5wMbLxwtuxJU6

Assessoria de Comunicação da SEDUC