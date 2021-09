Salgado retoma aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino

Após meses de planejamento, reuniões e discussões, as aulas presenciais recomeçaram na última segunda-feira, 13 de setembro, em Salgado. A pandemia da Covid-19 ainda não acabou, mas a Prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Educação, preparou o retorno com todo o necessário para a segurança dos estudantes, sob uma recepção segura.

Na chegada, os alunos foram recebidos pelos funcionários que os aguardavam com medidores de temperatura e álcool 70% para a higienização das mãos. Os professores olhavam os nomes dos estudantes nas listas e indicavam os locais que iriam estudar. Junto aos professores, os alunos se distribuíram nas salas de aula de forma organizada, respeitando o distanciamento social e com um borrifador de álcool à disposição.

A partir de agora um novo desafio começa em nosso município. Vamos ter que lidar com o desafio de educar nossas crianças e adolescentes sob a presença da Covid-19 que ainda ronda invisivelmente o nosso ambiente. Mas graças ao nosso trabalho de aplicar e obedecer aos protocolos sanitários, vamos garantir aos nossos estudantes a possibilidade de estudar e manter a esperança de dias melhores por meio da Educação.

