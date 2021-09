São Domingos realizou encontro com professores e equipes gestoras para retorno das aulas presenciais

Na última sexta-feira (11), a Prefeitura de São Domingos realizou um encontro com todos os professores e equipes gestoras da rede pública municipal para tratar sobre o retorno das aulas presenciais do município, que ocorrerá no próximo dia 20, preparando-os com todos os protocolos sanitários e também com momentos socioemocionais, que foi ministrado pela psicóloga Fernanda, da Faculdade Ages.

O Encontro aconteceu na Quadra Poliesportiva da cidade e marcou o reencontro dos profissionais da educação do município após 18 meses de suspensão das aulas, devido a pandemia da covid-19.

Fonte e foto assessoria