Senadora destaca PL que institui política de atenção integral às vítimas da Covid-19

A senadora Maria do Carmo (DEM-SE) ressaltou a importância do Projeto de Lei (PL) 1820/2021, que estabelece a política de atenção integral às vítimas da pandemia de Covid-19 e aos seus familiares, de autoria do deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP). “Esse PL, em sendo colocado em prática, contribuirá para a recuperação de pessoas que possuem sequelas da doença e, também, amenizar os impactos sociais da pandemia, incluindo nesse grupo aquelas crianças ou adolescentes que ficaram órfãos durante esse período”, destacou.

Para Maria, é nítido que a pandemia causou inúmeros prejuízos à sociedade e é essencial que cada Estado dê atenção especial àqueles que sofreram e que, ainda, sofrem em consequência do vírus. A senadora acredita que algumas das ações previstas pelo PL, como as de apoio à saúde mental das vítimas, as de educação infantil adaptada e as de reabilitação profissional, serão essenciais e farão a diferença a longo prazo.

“Estamos num período em que precisamos encontrar formas de voltar à normalidade e, para isso, precisamos solucionar os problemas que surgiram ou que foram acentuados por conta da pandemia”, afirmou, ressaltando a iniciativa do autor da propositura, que ainda está em tramitação na Câmara.

