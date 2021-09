Sergipe registra presença da variante Delta, através de mulher que esteve no Rio de Janeiro

A Secretaria da Saúde do Estado (SES) recebeu, nesta terça-feira (14), o resultado do sequenciamento genômico da amostra de RT-PCR de uma mulher, de aparentemente 40 anos, que reside em Aracaju, constatando a primeira pessoa em Sergipe a ser identificada com a variante Delta, da Covid-19 em Sergipe. O teste foi realizado pelo laboratório da Fiocruz .

A amostra foi coletada no dia 31 de julho. A paciente buscou um hospital particular da capital apresentando sintomas gripais leves, evoluindo de forma satisfatória, sem complicações. Por ter relatado uma viagem ao estado do Rio de Janeiro, ela teve a amostra coletada e enviada ao laboratório.

Além da amostra dessa paciente, outras trinta e uma amostras foram encaminhadas a FioCruz e constataram a presença da Variante Gama – já predominante em Sergipe.

Vigilância laboratorial – A Secretaria de Saúde, através do Laboratório Central, segue realizando a vigilância laboratorial dos casos Covid-19 para detectar a presença de variantes de interesse no estado. Essa vigilância possibilita identificar precocemente os casos, orientar corretamente o isolamento de pacientes e reconhecer cedo uma possível transmissão de linhagens de interesse.

“Apesar de estarmos num momento de queda expressiva no número de casos e óbitos, de uma baixa taxa de ocupação hospitalar, é fundamental entender que se não aumentarmos a cobertura vacinal, a gente pode fazer com que essa variante circule no estado. É fundamental que a população esteja imunizada. Assim, aquelas pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, mas já chegou o momento de serem vacinadas, é fundamental buscar as unidades de saúde. E aqueles (as) que estão no momento da segunda dose, fiquem atentos se seu município está antecipando essa segunda dose”, disse o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes.