Shopping Jardins celebra o Dia do Cliente com Spa Day gratuito

Ação acontecerá na quarta-feira, 15 de setembro, na área verde central do empreendimento em Aracaju (SE)

Na próxima quarta-feira, 15 de setembro, o Shopping Jardins celebra o Dia do Cliente e promove um Spa Day gratuito. Das 15h às 17h30, serão oferecidas sessões de massagens (pedras quentes, bambu, pantalas), spa das mãos, avaliação postural, aferição de pressão arterial e orientações sobre hipertensão. As atividades realizadas em parceria com a Universidade Estácio e a Conceito Soluções Esportivas acontecerão no jardim de inverno, em frente à Praça de Alimentação. Para participar, basta realizar cadastro prévio no Balcão de Informações, em frente à Portaria A, a partir do dia 14 de setembro. Os participantes também serão agraciados com mimos oferecidos pelas lojas do shopping. As vagas são limitadas.

Além de proporcionar esse carinho ao público, os clientes que realizarem compras na plataforma Shopping Jardins Online, no dia 15 de setembro, ganharão passaporte para o Líder Word Park válido de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, mais um voucher de 25% de desconto para o ingresso do ‘Jurassic Safari Experience’. Os bilhetes para o megaespetáculo que acontecerá de 30 de setembro a 3 de outubro no estacionamento do shopping estão à venda no site www.jurassicsafari.com.br.

Acessando o aplicativo Shopping Jardins Online (Android e iOS) ou o site shoppingjardinsonline.com.br, o consumidor encontra mais de 10 mil itens de diferentes segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, joias, livros, tecnologia, autocuidado, artigos esportivos, dentre outros. O Shopping Jardins Online atende a todos os bairros de Aracaju e o tempo estimado para a entrega é de uma hora para as refeições e até um dia útil para os demais produtos. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos a partir de R$100.

Foto: Divulgação

Da assessoria