O deputado ficará com recalque ao descobrir que Jorge/Samuel é amigo de Pedro II

Confusão não irá faltar na inauguração do Hotel Cassino Perequeté de Quinzinho (Augusto Madeira) em Nos Tempos do Imperador. No capítulo de terça, 14/9, o evento contará com as presenças ilustres de Pedro II (Selton Mello) e da Imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella), que serão importunados mais uma vez por Tonico (Alexandre Nero).

Depois de ter dado em cima de Luísa (Mariana Ximenes), o vilão irá ofender novamente a Condessa, que não vai levar desaforo pra casa e dará um tapão daqueles no malvado!

Tonico não aprendeu nada com a surra que levou de Pedro, após ter se insinuado para Luísa na frente do Imperador. Com raiva após descobrir que seu rival, Jorge/Samuel (Michel Gomes), é amigo íntimo de Pedro, o vilão vai, mais uma vez, provocar a Condessa.

“Não fica bem uma dona sem marido com certas amizades. Esse Samuel frequenta a sua casa, é? Ou será que o negrinho anda se divertido com a condessa também?”, insinua o deputado.

Por Gshow — Rio de Janeiro