Aracaju anuncia vacinação de adolescentes com 16 anos sem comorbidades contra a Covid-19

A Prefeitura de Aracaju avançará na vacinação contra a covid-19 e incluirá, a partir desta quinta-feira, 16, os adolescentes de 16 anos, sem comorbidades, no calendário vacinal. De acordo com o prefeito Edvaldo Nogueira, o público desta faixa etária poderá ter acesso à primeira dose em sete pontos fixos e no drive-thru do Parque da Sementeira. O anúncio foi feito pelo gestor, nesta quarta-feira, 15, através das redes sociais.

“É com alegria que anuncio uma nova fase da vacinação contra o coronavírus, em Aracaju, com a inclusão dos adolescentes de 16 anos no calendário municipal. A partir desta quinta-feira, dia 16, todos os aracajuanos desta faixa etária poderão ir a um dos pontos fixos ou ao drive da Sementeira para receber a primeira dose. É como tenho dito: chegando a vacina, ela vai diretamente para o braço do aracajuano. Aproveito para fazer um apelo à população, para que não deixe de se vacinar. Somente com a imunização de todos poderemos vencer o vírus”, afirmou o prefeito.

Segundo o novo cronograma, definido pela Secretaria Municipal da Saúde, os adolescentes de 16 anos terão desta quinta-feira, 16, até o próximo dia 23 para receber a primeira dose da vacina. Quem optar pelo drive-thru do Parque Governador Augusto Franco, mais conhecido como Parque da Sementeira, deverá se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo. No local, a vacinação acontece das 8h às 17h.

Já nos sete pontos fixos, basta apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência em nome dos pais. São estes: Estação Cidadania (Bugio); UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao Terminal DIA). Nos pontos, a imunização ocorre das 8h às 16h.

Repescagem

Ao mesmo tempo em que avança na vacinação dos adolescentes, a Prefeitura de Aracaju manterá ativa a repescagem para os adultos que ainda não receberam a primeira dose do imunizante contra a covid-19. Para este público, a vacinação acontece no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos. No local, também está sendo realizada a imunização de gestantes, puérperas e lactantes.

“Faço um pedido especial aos que ainda não se vacinaram: procurem a escola Presidente Vargas e recebam a primeira dose do imunizante. Precisamos que o máximo de pessoas sejam vacinadas para que possamos vencer o coronavírus. Há ainda um grande contingente de pessoas, sobretudo na faixa dos 50 anos, que ainda não se vacinou”, afirmou Edvaldo.

Até o momento, a capital sergipana possui 462.891 pessoas vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a 81,22% da população acima de 12 anos. Com as duas doses ou dose única, o município alcançou a marca de 36% da população.

Foto: Marcelle Cristinne/PMA