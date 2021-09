Aracaju conclui aplicação da terceira dose para idosos institucionalizados

Nesta quarta-feira, 15, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) l, concluiu a vacinação de idosos institucionalizados com a terceira dose. A ação teve início no sábado (11) e contemplou 145 idosos que residem em instituições de longa permanência em Aracaju e que estavam no critério da vacina da dose de reforço.

A terceira dose disponibilizada é do imunizante da Pfizer, conforme orientação do Ministério da Saúde. Na fase atual da campanha de imunização, todos os idosos que receberam segunda dose até 31 de março devem receber a dose de reforço.

Os idosos institucionalizados foram os primeiros a serem imunizados contra covid- 19 na capital, em janeiro, junto com idosos acamados, idosos acima de 90 anos e profissionais de saúde da linha de frente de combate à pandemia.

De acordo com a infectologista da SMS, Fabrizia Tavares, um estudo do Reino Unido demonstrou que nas pessoas acima de 80 anos houve uma queda de anticorpos após seis meses da segunda dose, comprovando uma vulnerabilidade imunológica importante nesse grupo.

“A importância do reforço é que precisamos manter níveis de imunidade sustentada, ou seja, um nível importante para que haja eficácia na proteção. O estudo também mostrou que a dose de reforço seja com imunizante de outra plataforma de RNA mensageiro. Por isso, é importantíssimo que tomar essa dose de reforço para que a gente garanta níveis de imunidade suficientes a fim de proteger efetivamente, inclusive, da circulação da variante Delta”, explica.

Segundo a enfermeira Helen Cristtine dos Santos, o objetivo principal da terceira dose é garantir proteção adicional à população mais vulnerável a variantes mais contagiosas do coronavírus, como a delta.

“É importante aumentar a proteção dos grupos mais vulneráveis com a dose de reforço, pois os idosos têm maior chance de, eventualmente, ter um quadro mais grave. Após seis meses, há evidência de uma possível queda de proteção e isso se aplica a todos os imunizantes”, enfatiza.

Para o cuidador do Lar Dulce Lar, Matheus Rodrigo dos Santos, viver este momento da aplicação da terceira dose nos idosos aqui do Lar, é um alívio e esperança. “Vimos muitas vidas sendo perdidas, acompanhamos de perto o sofrimento de muitas famílias. Hoje, vê-los recebendo esta dose de reforço, abre um caminho de dias melhores, com a confiança de que logo estejamos livres dessa pandemia”, disse.

Balanço

Até o momento, a capital sergipana imunizou 462.891 pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid-19, o que equivale a 69,61% da população geral. Quando se considera a população acima dos 18 anos, já são 88,88% dos aracajuanos imunizados com a primeira dose. Já com a segunda foram 238.758, o que equivale a 35,90%.

Informações ASN