Aracaju vacinou 7.031 pessoas contra a covid-19 nesta terça-feira, dia 14

A capital sergipana segue avançando na vacinação contra a covid-19 e, nesta terça-feira, 14, atingiu a marca de 462.891 pessoas vacinadas, o que corresponde a 81,22% da população geral. A campanha, realizada pela Prefeitura de Aracaju e coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), atualmente está vacinando adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos, sem comorbidades com 17 anos, gestantes, puérperas e lactantes, além de aplicar a segunda e terceira doses de acordo com os intervalos necessários para cada ciclo.

No balanço do dia, 1.048 pessoas receberam a primeira dose, 5.809 foram vacinadas com a segunda e outras 174 pessoas idosas receberam a dose de reforço, que está sendo administrada para quem recebeu a D2 até 31 de março.

Primeira dose

Os adolescentes com 17 anos têm até a próxima sexta-feira, 17, para receber sua primeira dose, que está nos seguintes pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA); e Estação Cidadania (Bugio).

Além destes pontos, a vacina também está disponível no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, mediante código de validação cadastral. Para os pontos fixos, basta apresentar comprovante de identificação com foto e comprovante de residência no nome da pessoa ou em nome dos pais.

Repescagem

Já a população acima de 18 anos que ainda não recebeu a primeira dose também tem acesso ao serviço, mas exclusivamente no ponto montado no Auditório Antônio Vieira Neto, bairro Siqueira Campos, das 8h às 16h. Não é necessário se cadastrar, bastando apenas levar documento de identificação com foto e CPF e comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa a ser vacinada.

Segunda dose

Está apto a receber a segunda dose de Pfizer quem está com data prevista para até 18 de setembro. São pontos de vacinação desse imunizante: drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores (das 8h às 17h); Estação Cidadania (Bugio); Igreja Universal (Terminal Dia); Uninassau (Av. Rio de Janeiro); Unit (Farolândia); e UBS santa Terezinha (Robalo), das 8h às 16h. Para ser vacinado, basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa que vai se vacinar.

Quem precisa receber a segunda dose da AstraZeneca até 22 de setembro, já pode procurar um dos pontos de vacinação: Externato São Francisco (Suíssa), Igreja Universal (Terminal Dia), Unit (Farolândia), e UBSs Roberto Paixão (17 de março), Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e os drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, que funcionam das 8h às 17h.

Já a segunda dose de CoronaVac segue sendo ofertada no Auditório Antônio Vieira Neto, bairro Siqueira Campos, das 8h às 16h. Mesmo local de primeira dose das gestantes, puérperas e lactantes (com código).

Informações e foto SMS