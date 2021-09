Carro levado após sequestro é localizado pela polícia em Capela. Criança já foi encontrada

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e da Polícia Militar estão realizando buscas para tentar um suspeito de roubar um carro de transporte escolar com uma criança dentro, no início da manhã desta quarta-feira (13), no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

Por volta das 10 horas, o veículo modelo Doblò que havia sido levado por um bandido no Conjunto João Alves em Nossa Senhora do Socorro, foi encontrado no município de Capela.

As informações são de que o carro estava no povoado Miranda. O veículo estava sem nenhum ocupante e a criança que acabou sendo foi localizada.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública.

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos irá instaurar um inquérito policial para apurar o caso.

Com base nas informações e imagens divulgadas por um circuito interno de TV, a polícia já tenta identificar o autor do crime.