Conselho Administração de Sergipe e Jucese firmam parceria

O presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE), Adm. Jorge Cabral, e o vice-presidente, Adm. Gildson Mendes, estiveram reunidos na manhã desta terça-feira, 14, na sede da Junta Comercial de Sergipe (Jucese), com o presidente do órgão, Marco Freitas, afim de firma parceira para a fiscalização de novas empresas cadastradas na instituição.

A ideia é fiscalizar as empresas que possuam na Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) o campo administrativo e orientar sobre a regulamentação da profissão. “Com as informações passadas pela Jucese, conseguiremos fazer o processo de orientação e instruir responsáveis técnicos voltados às áreas específicas da administração”, explica o presidente do CRA-SE, Adm. Jorge Cabral.

De acordo com presidente da Jucese, a cooperação entre os dois órgãos será produtiva. “Um trabalho muito importante para o desenvolvimento da área administrativa, principalmente para aqueles que estão começando. Também damos apoio a outras instituições ligadas ao ramo empresarial, visando sempre o progresso do nosso estado”, assegura Marco Freitas.

Por Danilo Cardoso