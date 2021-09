CUT-SE faz vigília em aeroporto e protesto no centro de Aracaju

Por: Iracema Corso

Para barrar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32/2020, da reforma Administrativa, que está em discussão na Câmara Federal desde a manhã desta terça-feira (14), a Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) e o movimento sindical de estado organizaram ontem uma vigília no Aeroporto Santa Maria em Aracaju e um protesto no Calçadão da João Pessoa.

As duas atividades de luta cumprem os objetivos de dialogar com a população informando os malefícios da reforma Administrativa e também o de pressionar os deputados federais de Sergipe para que eles não votem a favor da PEC que vai destruir os serviços públicos.

O presidente da CUT Sergipe, Roberto Silva, afirmou que a PEC 32 é mais uma mentira do governo Bolsonaro. “Aprovaram a reforma da Previdência, a reforma Trabalhista e a lei das Terceirizações dizendo que iam gerar emprego. Qual emprego foi gerado? A população está afundada em desemprego e carestia. Agora querem aprovar a reforma Administrativa para destruir o serviço público e dizem que vão gerar emprego. Ninguém acredita mais”, criticou.

Segundo Roberto Silva, a reforma Administrativa destrói os Planos de Carreira dos servidores públicos municipais, estaduais e federais; acaba com o concurso público destruindo o sonho de milhões de jovens que estudam para concurso e querem estabilidade no emprego público.

“É o retorno do ‘Trem da alegria’, que havia acabado com a Constituição de 1988. Além disso, a PEC 32 fortalece a corrupção no País porque acaba com a estabilidade do servidor e quem vai denunciar o chefe corrupto? A previsão é que a perseguição e a politicagem voltem ao serviço público. Tudo isso prejudica a população que mais necessita deste serviço”, alertou Roberto Silva.

Quem ainda está indeciso?

No aeroporto de Aracaju, o movimento sindical dialogou com os deputados sobre os malefícios que a reforma administrativa vai trazer para o serviço público e para a sociedade em geral. O deputado federal Gustinho Ribeiro disse que ia estudar sobre o assunto e que ainda não havia se decidido sobre o voto. Os deputados federais João Daniel, Fábio Mitidieri e Fábio Henrique já manifestaram seu voto contrário à PEC 32.

Através de vídeos, vários manifestantes mandaram recado para os deputados que não passaram pelo aeroporto. A professora Ivonete Cruz, presidente do SINTESE falou para o deputado federal Fábio Reis: “O que nós, trabalhadores, servidores, esperamos de Fábio Reis é que ele não vote nesta reforma que destrói o serviço público. E quem votar não volta”, afirmou Ivonete.

O professor da UFS e dirigente da ADUFS Marcelo segurava um cartaz do deputado Bosco Costa ao dizer: “esperamos que nossos representantes no Congresso compreendam que esta reforma administrativa será muito mais prejudicial para as pessoas que necessitam de saúde e educação pública, por isso conclamamos toda a classe política para que vote contra a reforma administrativa”, afirmou.

Professora Ivônia Ferreira, vice-presidenta da CUT Sergipe também mandou o seu recado. “Eu espero que o deputado federal Valdevan Noventa, eleito com o voto do povo sergipano, que honre o seu mandato. Nós estaremos de olho nos deputados que votarem a favor da PEC-32, eles não voltarão à Câmara dos Deputados”, avisou a professora Ivônia.

Agora, em Brasília

A Comissão Especial que discute a Reforma Administrativa PEC 32/20 iniciou hoje de manhã o debate sobre o substitutivo apresentado pelo deputado federal Arthur Maia (DEM/BA). Até o presente momento, a discussão continua (acompanhe ao vivo através do link). Caso o substitutivo seja aprovado, ele será enviado para a votação no Plenário da Câmara Federal. Acompanhe agora a mobilização contra a Reforma Administrativa do governo Bolsonaro (PEC 32) em Brasília .

O movimento sindical no Brasil alerta que o substitutivo de Arthur Maia que está sendo discutido agora na Câmara Federal é pior que a PEC 32 original, acesse o link e saiba mais!