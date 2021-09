Deputados declaram eventos em Glória como Patrimônio Histórico e Cultural

A ‘Festa do Raid da Amizade’ e a ‘Feira Livre’, ambos eventos do município de Nossa Senhora da Glória, foram declarados, respectivamente, como Patrimônio Histórico Cultural e Imaterial e Patrimônio Cultural do Estado de Sergipe. A aprovação dos Projetos de Lei, de autoria do deputado estadual Jairo de Glória (REPUBLICANOS), ocorreu durante a Sessão Ordinária desta quarta-feira (15).

Patrimônio Cultural

De acordo com o Projeto de Lei de n° 202/2020, fica declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Sergipe a

tradicional ‘Feira Livre’ do município de Nossa Senhora da Glória, que ocorre semanalmente as sextas e sábados.

O deputado Jairo defende o título ressaltando pontos marcantes da feira municipal. “A Feira de Glória está traduzido nos cardápios de comidas típicas, nas bancas de remédios milagrosos, livros de cordel, artesanato, cerâmica, artigos de couros, panelas, legumes, frutas, bancas DVD’s e CD’s, venda de animais vivos e abatidos, roupas, produtos eletrônicos e outras quinquilharias”, conta.

Os botecos de comida (barracas) de madeira e de lona improvisadas nas calçadas e ruas nos dias de feira também foram destacados por Jairo. “Dentro delas seus donos preparam as refeições que irão ser vendidas e consumidas pelos seus frequentadores (feirantes, visitantes e fregueses da feira). Estes botecos dão testemunho da extensão da feira”, defendeu o parlamentar.

Patrimônio Histórico

De acordo com o Projeto de n° 200/2021, que declara a “Festa do Raid da Amizade”, como Patrimônio Histórico Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe, a importância do título se dá por a festa ocorrer anualmente no período de Julho, na cidade de Nossa Senhora da Glória.

Segundo a matéria, a festa vem sendo realizada pela Associação de Vaqueiros de Nossa Senhora da Glória e a manifestação cultural se dá com a realização de uma grande cavalgada, com saída do Povoado Umbuzeiro pelas ruas da cidade. Durante evento ocorre o tradicional café da manhã dos vaqueiros e e se encerra com shows de cantores locais da música popular nordestina.

“A Festa do Raid da Amizade é um manifesto da cultura local, desde a sua primeira edição vem realizando história em Nossa Senhora da Glória, a festa reúne vaqueiros de todo Estado, e até mesmo do Brasil, fomentando a economia e a cultura popular, contribuindo para o desenvolvimento do município e do Estado”, defende Jairo de Glória.

Os projetos passarão por sanção governamental.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo